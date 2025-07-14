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Джеймс Ганн поблагодарил первых зрителей «Супермена» за большой успех фильма

Джеймс Ганн поблагодарил первых зрителей «Супермена» за большой успех фильма
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Прошлые выходные выдались насыщенными благодаря успеху «Супермена» — это первый большой проект новой киновселенной DC, который стал точкой входа для большинства новых зрителей. И люди пошли в кино: что уже отметил глава WB Discovery Дэвил Заслав, а теперь и автор новинки Джеймс Ганн.

Я невероятно благодарен за ваш энтузиазм и добрые слова, сказанные за последние несколько дней. За многие годы у нас было много «супера» в Супермене, и я счастлив, что снял фильм, в котором основное внимание уделяется «мену» — доброму человеку, всегда заботящемуся о тех, кто в этом нуждается. То, что этот фильм нашёл отклик у стольких людей по всему миру, само по себе обнадёживающее свидетельство доброты и человечности у людей. Спасибо!
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Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»

«Супермен» за первые выходные заработал $ 217 млн — это рекорд для стартовых сборов про супергероя и хороший фундамент для будущего всей киновселенной.

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