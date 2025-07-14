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Netflix теряет позиции в США — аналитики

Netflix теряет позиции в США — аналитики
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Netflix постепенно утрачивает доминирование в рейтинге самых популярных оригинальных шоу, если верить данным исследовательской фирмы Nielsen. Об этом сообщает By The Entertainment Strategy Guy.

Ещё в 2021 году Netflix занимала около 80% позиций в еженедельных топ-10 США по оригинальным проектам, но к 2025 году показатель рухнул до 52%. Свою долю также потеряла Disney+, доля которой сократилась с 8% в 2021-м до 3% в 2025-м.

Учитываются только результаты за первые полгода, тогда как по прошлым годам — за весь год.
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Как отмечается, важно не терять нюансы. Тренд действительно существует — Netflix уступает место конкурентам, а рынок становится более фрагментированным. Хотя данные варьируются по неделям и месяцам, общая динамика остаётся стабильной: стриминговые войны как никогда усилились.

Что интересно, основными конкурентами с растущими долями стали Apple TV+ (рост с 2% до 7%), Amazon (рост с 5% до 13%), Hulu (рост с 5% до 10%) и Paramount+ (рост до 9%).

График доли рынка оригинальных проектов в США

График доли рынка оригинальных проектов в США

Фото: Nielson и By The Entertainment Strategy Guy

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