GTA 4 получила фанатский ремастер iCEnhancer 4.0 с мощным улучшением графики

Поклонники GTA 4 спустя десятилетие выпустили новую версию модификации iCEnhancer, которая значительно улучшает графику культовой игры Rockstar Games.

Новая версия полностью перерабатывает работу солнца и теней, привнося реалистичное глобальное освещение — если вы недавно играли в Death Stranding 2, то, судя по трейлеру мода, у GTA 4 благодаря работе энтузиастов появляется подобная иллюминация.

Вдобавок авторы улучшили отражения, эффекты мокрого асфальта, скорректировали цвета и другие эффекты, а также провели техническую оптимизацию.

Установка модификации простая: копируем файлы в папку игры — желательно без других модов.