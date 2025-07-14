Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

GTA 4 iCEnhancer 4.0: скачать, установить

GTA 4 получила фанатский ремастер iCEnhancer 4.0 с мощным улучшением графики
Комментарии

Поклонники GTA 4 спустя десятилетие выпустили новую версию модификации iCEnhancer, которая значительно улучшает графику культовой игры Rockstar Games.

Новая версия полностью перерабатывает работу солнца и теней, привнося реалистичное глобальное освещение — если вы недавно играли в Death Stranding 2, то, судя по трейлеру мода, у GTA 4 благодаря работе энтузиастов появляется подобная иллюминация.

Вдобавок авторы улучшили отражения, эффекты мокрого асфальта, скорректировали цвета и другие эффекты, а также провели техническую оптимизацию.

Установка модификации простая: копируем файлы в папку игры — желательно без других модов.

Другая игра с подобным освещением
Великое искусство. Почему стоит попробовать Death Stranding 2
Великое искусство. Почему стоит попробовать Death Stranding 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android