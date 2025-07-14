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«Первородный грех Такопи» стал самым успешным аниме в 2025 году — оценка 9,6

«Первородный грех Такопи» стал самым успешным аниме в 2025 году — оценка 9,6
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Новый сериал «Первородный грех Такопи» возглавил список самых высокооценённых аниме 2025 года.

Первый эпизод получил от зрителей оценку 9,7, следующие два — 9,6 и 9,4 соответственно. Всего запланировано шесть серий, которые выйдут до конца июля.

Фото: Otaku Insider

«Первородный грех Такопи» рассказывает про инопланетянина с планеты счастья, которые прибывает на Землю с миссией помочь людям. Первой пришелец встречает Сидзуку — девочку, которая никогда не улыбается из-за издёвок от одноклассников и проблем в семье. Простодушному инопланетянину оказывается непросто вникнуть в житейские проблемы, но он искренне пытается помочь Сидзуке.

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