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Европейская Team Heretics выиграла турнир по Valorant на Esports World Cup 2025

Fnatic с россиянином Chronicle заняла 2-е место в Valorant на Кубке мира по киберспорту
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Европейская Team Heretics стала победителем турнира по командному шутеру Valorant на Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде. Клуб набрал 1 000 очков в общем зачёте Кубка мира, а также получит $ 500 тыс. призовых.

В финале Heretics победила Fnatic, за которую выступает россиянин Тимофей Chronicle Хромов — после двух проигранных карт команда смогла собраться и совершила невероятный камбэк (4-13, 1-13, 13-11. 13-10, 13-10). Fnatic достанется $ 230 тыс. и 750 баллов.

Ещё один россиянин, Илья something Петров, занял 4-е место со своей командой Paper Rex. В матче за «бронзу» азиатский коллектив уступил ростеру Gen.G Esports из Южной Кореи.

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