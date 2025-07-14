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Трейлер фильма «Невероятно уменьшающийся человек» — лента выйдет в России 23 октября

Трейлер фильма «Невероятно уменьшающийся человек» — лента выйдет в России 23 октября
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Создатели фантастического фильма «Невероятно уменьшающийся человек» представили тизер-трейлер своего проекта. Лента выйдет в прокат осенью, в российских кинотеатрах её можно будет посмотреть 23 октября.

Картина рассказывает о мужчине, который после облучения радиацией уменьшается в размерах. В итоге он боится даже кошки или потока воды, а также опасается, что когда-нибудь окончательно исчезнет.

Видео доступно на в группе GSTV во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Ascot Elite Entertainment Group.

Лента является ремейком фильма «Невероятно уменьшающийся человек», во многом повторяя сценарий чёрно-белой картины 1957 года. Режиссером фильма выступил Ян Кунен («Доберман»), а главную роль сыграл Жан Дюжарден («Артист», «Маленькие секреты»).

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