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Том Круз работает над 8 новыми фильмами вместе с режиссёром серии «Миссия невыполнима»

Том Круз работает над 8 новыми фильмами вместе с режиссёром серии «Миссия невыполнима»
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63-летний актёр Том Круз работает сразу над несколькими новыми фильмами вместе с режиссёром Кристофером Маккуорри — дуэт вместе трудился над последними частями серии «Миссия невыполнима», а также некоторыми другими проектами, среди которых «Топ Ган» и «Джек Ричер».

Всего в планах у Круза и Маккуори восемь различных фильмов. Возможно, один из них — боевик в космосе, который помогут снять Илон Маск и его SpaceX. Фильм был анонсирован ещё в 2020 году, но с тех пор новостей о проекте было немного.

По слухам, Том Круз также готовится к съёмкам в продолжении гоночной драмы «Дни грома», которая вышла в 1990 году.

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