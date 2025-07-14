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Съёмки «Гарри Поттера» начались: первый кадр с Домиником Маклафлином

Съёмки «Гарри Поттера» начались: первый кадр с Домиником Маклафлином
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WB и HBO Max объявили о старте съёмок сериала «Гарри Поттер», в честь чего показали фотографию Доминика Маклафлина в одежде юного волшебника. Выход первого сезона, который посвящён книге «Гарри Поттер и философский камень», состоится только в 2027 году.

По данным СМИ, первый сезон закончат снимать только к концу весны 2026 года, а после короткого перерыва начнутся съёмки продолжения — адаптации «Гарри Поттер и тайная комната». Каждый сезон шоу будет посвящён одной книге.

Доминик Маклафлин

Доминик Маклафлин

Фото: WB и HBO

Маклафлин — один из 30 тыс. претендентов на роль, которых отбирали в течение всей осени. Большую часть актёрского состава уже объявили.

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