Златан Ибрагимович стал «лицом» EA Sports FC 26

EA готовится к анонсу EA Sports FC 26: он состоится 16 июля в 19:00 мск. На обложке ролика оказался шведский футболист Златан Ибрагимович: его можно увидеть как на превью самого трейлера, так и в составе ультимативного издания.

Это ваш клуб. Смотрите презентацию EA Sports FC 26 уже 16 июля.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

Обложка EA Sports FC 26 Ultimate Edition

Обложка EA Sports FC 26 Ultimate Edition Фото: EA Sports

Ходят слухи, что одной из особенностей новой части станет какой-то режим в открытом мире — возможно, нечто в духе NBA 2K. Но пока никаких серьёзных подтверждений этому нет. Релиз самой «ФИФА 26» состоится в конце сентября.