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Обложка фифа 26 fifa 26

Златан Ибрагимович стал «лицом» EA Sports FC 26
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EA готовится к анонсу EA Sports FC 26: он состоится 16 июля в 19:00 мск. На обложке ролика оказался шведский футболист Златан Ибрагимович: его можно увидеть как на превью самого трейлера, так и в составе ультимативного издания.

Это ваш клуб. Смотрите презентацию EA Sports FC 26 уже 16 июля.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

Обложка EA Sports FC 26 Ultimate Edition

Обложка EA Sports FC 26 Ultimate Edition

Обложка EA Sports FC 26 Ultimate Edition

Фото: EA Sports

Ходят слухи, что одной из особенностей новой части станет какой-то режим в открытом мире — возможно, нечто в духе NBA 2K. Но пока никаких серьёзных подтверждений этому нет. Релиз самой «ФИФА 26» состоится в конце сентября.

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