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Звёзды «Андора» и «Шерлока» сыграют Олливандера и Мадам Трюк в сериале «Гарри Поттер»

Звёзды «Андора» и «Шерлока» сыграют Олливандера и Мадам Трюк в сериале «Гарри Поттер»
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Стали известны исполнители ещё четырёх второстепенных ролей в сериале «Гарри Поттер», съёмки которого стартовали сегодня.

Дадли Дурсля сыграет Амос Китсон, а роль Невилла Долгопупса досталась Рори Уилмоту. Образ продавца волшебных палочек мистера Олливандера примерит 73-летний Антон Лессер (известен по фильму «Козёл отпущения» и сериалу «Андор»), а преподавательницу полётов на метле Роланду Трюк исполнит Луиз Брили («Шерлок», «Отель «Вавилон»»).

Фото: HBO

Выход первого сезона, который посвящён книге «Гарри Поттер и философский камень», состоится только в 2027 году. По данным СМИ, первый сезон закончат снимать только к концу весны 2026 года, а после короткого перерыва начнутся съёмки продолжения — адаптации книги «Гарри Поттер и Тайная комната».

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