Эндрю Гарфилд сыграет в фильме про кризис в компании OpenAI вместе с Юрой Борисовым

Эндрю Гарфилд присоединился к актёрскому составу фильма Artificial («Искусственный») про странную ситуацию в компании Open AI, создавшей нейросеть ChatGPT.

Будущая лента расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта OpenAI внезапно уволили, а затем также внезапно вернули обратно спустя несколько дней.

Предполагается, что Гарфилд сыграет Сэма Альтмана, которого увольняли из компании. Другую важную роль исполнит российский актёр Юра Борисов — ему достался образ сооснователя OpenAI Илья Суцкевера.

Режиссёром ленты выступит Лука Гуаданьино — автор знаменитой драмы 2024 года «Претенденты». Дата премьеры новой картины пока неизвестна.