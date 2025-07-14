Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились первые кадры фильма «Принц» — политического триллера с Николасом Кейджем

Появились первые кадры фильма «Принц» — политического триллера с Николасом Кейджем
Комментарии

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры политического триллера «Принц». Лента расскажет о сыне кандидата в президенты США — парень зависим от запрещённых веществ, но вынужден принимать участие в делах отца, что привлекает внимание правоохранительных органов.

Главную роль сыграет Скотт Хейз (известен по «Старому Генри» и «Делу храбрых»), но в актёрский состав также вошли звёзды кино — среди них Николас Кейдж, Джанкарло Эспозито и Дж. К. Симмонс.

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Режиссёром картины выступает Камерон Ван Хой — он снял триллер «Дрогнуть» и работал над мультсериалом «Эй, Арнольд!». Дата выхода «Принца» пока неизвестна.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android