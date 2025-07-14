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В Сети сравнили первые кадры со съёмок фильма и сериала «Гарри Поттер» — между ними 25 лет

В Сети сравнили первые кадры со съёмок фильма и сериала «Гарри Поттер» — между ними 25 лет
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После публикации первого кадра со съёмочной площадки сериала «Гарри Поттер» с исполнителем главной роли Домиником Маклафлином энтузиасты отыскали такой же — но со съёмок фильма «Гарри Поттер и философский камень» с Дэниелом Редклиффом.

Ленту сняли в 2000 году — между двумя «мальчиками, которые выжили» 25 лет разницы.

Фото: WB / HBO

Выход первого сезона сериала от HBO, который посвящён книге «Гарри Поттер и философский камень», состоится только в 2027 году. По данным СМИ, первый сезон закончат снимать только к концу весны 2026-го, а после короткого перерыва начнутся съёмки продолжения — адаптации «Гарри Поттер и Тайная комната».

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