В Сети сравнили первые кадры со съёмок фильма и сериала «Гарри Поттер» — между ними 25 лет

После публикации первого кадра со съёмочной площадки сериала «Гарри Поттер» с исполнителем главной роли Домиником Маклафлином энтузиасты отыскали такой же — но со съёмок фильма «Гарри Поттер и философский камень» с Дэниелом Редклиффом.

Ленту сняли в 2000 году — между двумя «мальчиками, которые выжили» 25 лет разницы.

Фото: WB / HBO

Выход первого сезона сериала от HBO, который посвящён книге «Гарри Поттер и философский камень», состоится только в 2027 году. По данным СМИ, первый сезон закончат снимать только к концу весны 2026-го, а после короткого перерыва начнутся съёмки продолжения — адаптации «Гарри Поттер и Тайная комната».