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Премьера Call of Duty: Black Ops 7 состоится 19 августа на выставке gamescom

Премьера Call of Duty: Black Ops 7 состоится 19 августа на выставке gamescom
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Ведущий и организатор игровых мероприятий Джефф Кили сообщил, что Call of Duty: Black Ops 7 будет представлена в рамках открытия выставки gamescom 2025 в Кёльне.

Стрим с показом новой части Call of Duty пройдёт во вторник, 19 августа в 21:00 по мск. Что именно покажут в эфире и в каком объёме, пока остаётся в тайне.

Фото: Джефф Кили

Седьмая часть продолжит сюжет Black Ops 2, а главным героем выступит Дэвид Мейсон в исполнении голливудского актёра Майло Вентимильи (сериалы «Герои», «Это мы»). Сюжет разворачивается в 2035 году на пике «психологических войн», которым уделяли внимание в сюжетах Black Ops 2 и Black Ops 6.

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