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«Токсичный мститель» с Питером Динклэйджем выйдет в российский прокат

«Токсичный мститель» с Питером Динклэйджем выйдет в российский прокат
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Как оказалось, фильм «Токсичный мститель» с Питером Динклэйджем в главной роли выйдет в российский прокат. Премьера в стране состоится 4 сентября, прокатчиком выступит «Наше кино».

Оригинальный фильм рассказывал об уборщике, превратившемся в жуткого мутанта. После трансформации он решает бороться за справедливость. Ремейк картины анонсировали аж в 2019 году, однако с тех пор фильм не могли выпустить из-за различных проблем.

Главную роль в картине сыграл звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж. В фильме также снялись Кевин Бейкон, Элайджа Вуд и Джейкоб Тремблей. Режиссёром выступил актёр Мэйкон Блэр, который играл в фильмах «Оппенгеймер» и «Золото».

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