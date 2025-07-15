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Оливия Кук в тизер-трейлере сериала The Girlfriend по книге «Черри»

Оливия Кук в тизер-трейлере сериала The Girlfriend по книге «Черри»
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В Сети появился тизер-трейлер сериала The Girlfriend по книге «Черри», которую написала Мишель Франсис. В ролике показали Оливию Кук и Робина Райта, исполнивших главные роли, и других актёров и их персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Шоу расскажет про Лору — успешную женщину с мужем и мать взрослого сына Дэниэла, который влюбляется в девушку по имени Черри. Их отношения вызывают у Лоры подозрения, поэтому она начинает более пристально за ними следить, а вскоре выясняется, что с ними явно происходит что-то неладное.

Сериал стартует 10 сентября на Prime Video.

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