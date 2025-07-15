Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ева Лонгория снимет адаптацию романа Anita de Monte Laughs Last Сочил Гонсалес

Ева Лонгория снимет адаптацию романа Anita de Monte Laughs Last Сочил Гонсалес
Комментарии

По данным издания Variety, известная актриса Ева Лонгория объявила, что снимет фильм по роману Anita de Monte Laughs Last Сочил Гонсалес. Это будет ещё один режиссёрский проект Лонгории.

В центре сюжета молодая художница Анита, которая погибает при загадочных обстоятельствах в Нью-Йорке. Спустя время о ней забывают, а в 1998 году студентка истории искусства Ракель готовит диплом и находит работы Аниты, которые меняют её взгляды на жизнь и саму жизнь.

Роман, опубликованный в 2024 году, был выбран книжным клубом Reese’s и вошёл в списки лучших книг года по версии книжных изданий.

Даты выхода у проекта пока нет.

Материалы по теме
«Декстер: Воскрешение» легендарно вернул легендарного маньяка: первые впечатления
«Декстер: Воскрешение» легендарно вернул легендарного маньяка: первые впечатления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android