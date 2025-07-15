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Актёр Марк Эйдельштейн назвал свои любимые книги

Актёр Марк Эйдельштейн назвал свои любимые книги
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Сервис электронной библиотеки «Строки» рассказал о любимых книгах звезды «Аноры» и «Сто лет тому вперёд» Марка Эйдельштейна. У артиста получился ранжированный топ-5, то есть без рейтинга от лучшей книги к худшей.

В список любимых книг Марка вошли произведения «Путеводитель растерянных. Беседы с Полом Кронином», мемуары поэтесса Патти Смит «Просто дети», первый том дневников Андрея Тарковского «Мартиролог», сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и роман драматурга и режиссёра Романа Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет».

Увидеть Марка можно в сериале «Путешествие на солнце и обратно», который стартует уже завтра.

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