Съёмки пятого сезона «Эмили в Париже» частично пройдут в Венеции

Создатели сериала «Эмили в Париже» объявили, что съёмки пятого сезона переместятся в Венецию. Как бы иронично это ни звучало на фоне названия сериала, его производство проходит в том числе в других европейских странах.

Новость о съёмках нового сезона в Венеции сообщил и мэр города. Снимать пятый сезон в Венеции будут с 15 по 25 августа.

Комедийная мелодрама повествует об Эмили — простой американской девушке, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. Там ей предстоит адаптироваться к новым условиям жизни, завести друзей и даже по-настоящему полюбить.

Первый сезон вышел в 2020 году и с тех пор выпускается каждый год. Дата выхода пока неизвестна, однако не исключено, что премьера продолжения состоится в 2025 году.