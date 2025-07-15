По данным издания Mash, известного актёра и музыканта Михаила Боярского выписали из больницы после госпитализации. Сейчас он чувствует себя намного лучше и идёт на поправку.

Михаил Боярский идёт на поправку после госпитализации — его больше не беспокоят одышка, сильные боли в ногах и осложнения после операции. Медики обследовали артиста и сразу же выписали — состояние стабильное, он не жалуется на самочувствие.

В июне 75-летнему актёру установили специальный каркас в ногу, чтобы нормализовать кровообращение и смягчить боли. После операции возникли осложнения, но сейчас Боярскому уже намного лучше.