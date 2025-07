В PS Plus добавили Banishers: Ghosts of New Eden и ещё семь игр

Сегодня в каталоге PS Plus появились новые игры. Подписчикам тарифов Extra и Deluxe стали доступны Banishers: Ghosts of New Eden, Tropico 6, New World: Aeternum, Risk of Rain 2 и другие тайтлы.

Cyberpunk 2077 доступна с 9 июля, а Abiotic Factor добавят в сервис 22-го числа.

Новинки PS Plus Extra в июле 2025 года

New World: Aeternum

Tropico 6

Risk of Rain 2

Planet Zoo

Bluey: The Videogame

Banishers: Ghosts of New Eden

Abiotic Factor (22 июля)

Cyberpunk 2077 (уже доступна).

Новинки PS Plus Premium/Deluxe в июле 2025 года