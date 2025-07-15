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Комедийный сериал «Парни с юга» стартует 17 июля

Комедийный сериал «Парни с юга» стартует 17 июля
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Онлайн-кинотеатр Premier раскрыл дату старта комедийного сериала «Парни с юга». Проект начнёт выходить с 17 июля и будет доступен в том числе на «Иви» и Wink.

Комедийный сериал расскажет о двух друзьях, Вартане и Гере, которые мечтают открыть модный детейлинг-салон в своём маленьком городке на юге России. На пути к цели парней ждет много сложностей, но справиться с ними поможет желание добиться большего и крепкая дружба.

Постер сериала «Парни с юга»

Фото: Premier

Главные роли в «Парнях с юга» исполнили в том числе Вартан Даниелян, Георгий Роганян, Олег Громов, Изабэлль Смокова, Александр Житников, Лаура Даниелян и другие.

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