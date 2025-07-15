Второй сезон криминального сериала «Лихие» о России 1990-х стартует осенью

Онлайн-кинотеатр Okko объявил, что второй сезон сериала «Лихие» о России 1990-х стартует этой осенью. Точную дату выхода Okko пока не называет.

Анонс сопроводили первым тизер-трейлером и постером.

Тизер-трейлер второго сезона

Первый постер второго сезона

Фото: Okko

Сюжет сериала основан на реальной истории и рассказывает о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в России 1990-х. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых зрители увидели целую эпоху с её надеждами, возможностями, взлётами, падениями и человеческими трагедиями.

Главные роли в шоу сыграли Артём Быстров («Дурак»), Елена Николаева («Лёд 3»), Егор Кенжаметов («Оффлайн»), Савелий Кудряшов («Хоккейные папы»), Евгений Ткачук («Казнь») и другие. Создателем шоу выступил Юрий Быков («Метод»).