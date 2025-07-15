Звезда «Наследников» Хиам Аббасс сыграет в психологическом хорроре «Убежище»

Издание Variety сообщило, что актриса Хиам Аббасс, известная в том числе по сериалу «Наследники», сыграет главную роль в психологическом хорроре «Убежище».

Аббасс сыграет Лейлу, бывшую концертную пианистку из сирийского города Алеппо, на который пришлась основная тяжесть ужасной гражданской войны в Сирии. Женщина живёт в изгнании в Париже и ухаживает за Жоржем, дипломатом, который скоро умрёт.

«Убежище» уже называли одним из самых ожидаемых фильмов, которые будут представлены на Frontières, международном рынке совместного производства Fantasia, который пройдёт с 23 по 26 июля.

Даты выхода у картины пока нет.