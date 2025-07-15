Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Наследников» Хиам Аббасс сыграет в психологическом хорроре «Убежище»

Звезда «Наследников» Хиам Аббасс сыграет в психологическом хорроре «Убежище»
Комментарии

Издание Variety сообщило, что актриса Хиам Аббасс, известная в том числе по сериалу «Наследники», сыграет главную роль в психологическом хорроре «Убежище».

Аббасс сыграет Лейлу, бывшую концертную пианистку из сирийского города Алеппо, на который пришлась основная тяжесть ужасной гражданской войны в Сирии. Женщина живёт в изгнании в Париже и ухаживает за Жоржем, дипломатом, который скоро умрёт.

«Убежище» уже называли одним из самых ожидаемых фильмов, которые будут представлены на Frontières, международном рынке совместного производства Fantasia, который пройдёт с 23 по 26 июля.

Даты выхода у картины пока нет.

Материалы по теме
«Декстер: Воскрешение» легендарно вернул легендарного маньяка: первые впечатления
«Декстер: Воскрешение» легендарно вернул легендарного маньяка: первые впечатления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android