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Фанаты аниме «Ван Пис» оценили новую серию на рекордные 9,9, чтобы обогнать «Первородный грех Такопи»

Фанаты «Ван Пис» оценили новую серию на рекордные 9,9/10, чтобы обогнать другое аниме
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Последний эпизод аниме-адаптации «Ван Пис» получил оценку 9,9 от пользователей IMDB — более 5700 человек выставили новой серии «десятку». Этот показатель стал рекордным в 2025 году и одним из самых высоких в истории.

Фото: IMDB

При этом качество серии не слишком отличается от других эпизодов 11-го сезона «Ван Пис». Просто фанаты сериала оказались недовольны тем, что первое место в рейтинге 2025 года занимает новое аниме «Первородный грех Такопи» — в сообществе «Ван Пис» посчитали историю девочки и инопланетянина недостойным такого статуса и потому решили вывести на первое место культовый тайтл.

Первый эпизод «Первородного греха Такопи» получил оценку 9,7, следующие два — 9,6 и 9,4. Выше 9,5 в этом году были оценены также отдельные эпизоды «Поднятия уровня в одиночку».

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