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Стрим разработчиков Genshin Impact 5.8 — дата и время, когда и где смотреть, что покажут

Новую версию Genshin Impact 5.8 покажут на стриме 18 июля
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Разработчики Genshin Impact анонсировали традиционную трансляцию перед выходом большого обновления. Летний патч 5.8 станет последним апдейтом перед релизом нового региона Нод-Края в сентябре.

Стрим Genshin Impact 5.8 пройдёт в пятницу, 18 июля, начало в 15:00. Посмотреть эфир можно будет на Twitch или YouTube (с русскими субтитрами).

Фото: HoYoverse

В ходе трансляции разработчики покажут персонажа Инеффу, а также баннеры версии 5.8, летний временный ивент и другие нововведения. Также HoYoverse покажет новые промокоды на примогемы и игровые ресурсы. Само же обновление выйдет 30 июля и будет действовать до релиза 6.0 в сентябре.

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