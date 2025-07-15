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Вышел русский трейлер новой экранизации «Рыжей Сони» — в кино с 30 июля

Вышел русский трейлер новой экранизации «Рыжей Сони» — в кино с 30 июля
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Кинокомпания «Каро Премьер» представила русскоязычный трейлер фильма «Рыжая Соня». Премьера фэнтезийного боевика состоится в России 31 июля.

Фильм расскажет о воительнице Соне, которая сражается в гладиаторских поединках на арене. Она должна победить всех врагов, чтобы выбраться из плена кровожадного тирана Драгана.

Видео доступно в группе «Каро» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Новая «Рыжая Соня» представляет собой экранизацию комиксов Marvel. Персонаж впервые появился в 1973 году на страницах комиксов про знаменитого Конана-варвара, а в 1985 году вышел полноценный фильм.

Главные роли сыграли Матильда Лутс («Тайна в её глазах»), Рона Митра («Роковое число 23») и Роберт Шиэн («Отбросы»). Режиссёром ленты выступила М. Дж. Бассетт — постановщик некоторых эпизодов сериалов «Эш против Зловещих мертвецов» и «Железный кулак».

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