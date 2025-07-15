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iPhone 17 будет работать на новом процессоре A19

iPhone 17 будет работать на новом процессоре A19
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iPhone 17 от Apple, который должен выйти в конце 2025 года, получит новый процессор A19 — об этом сообщил инсайдер и аналитик GF Securities Джефф Пу.

По данным инсайдера, базовая модель iPhone 17 будет работать на обычном A19, но объём оперативной памяти составит 8 ГБ, как и в прошлом году. В iPhone 17 Pro, 17 Pro Max и 17 Air при этом будет установлен чип A19 Pro и 12 ГБ ОЗУ. Ранее предполагалось, что iPhone 17 получит тот же чип, что и iPhone 16.

Кроме того, весной 2026 года Apple выпустит бюджетную версию iPhone 17e — в нём будет использоваться тот же OLED-экран, что и в iPhone 16e и iPhone 14.

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