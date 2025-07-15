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Фото со съёмок «Гарри Поттера»: Хагрид в исполнении Ника Фроста

Фото со съёмок «Гарри Поттера»: Хагрид в исполнении Ника Фроста
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14 июля стартовали съёмки «Гарри Поттера», первый сезон которого будет посвящён книге «Гарри Поттер и философский камень», тогда же показали юного волшебника в костюме. Сегодня HBO опубликовала другой кадр со съёмок: уже Ника Фроста в исполнении Рубеуса Хагрида.

Сегодня Ник Фрост впервые побывал в роли Хагрида на съёмках нового сериала HBO «Гарри Поттер».
Хагрид в исполнении Ника Фроста

Хагрид в исполнении Ника Фроста

Фото: HBO

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2027 году на HBO Max, а съёмки первого сезона продлятся почти год — до конца весны 2026-го, после чего команда уйдёт на короткие каникулы и быстро переключится на съёмки уже второго сезона, чтобы было как можно меньше пустого времени между сезонами.

Как выглядит сам Гарри Поттер в сериале
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