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Комедийный фильм «Холоп 3» выйдет 12 июня 2026 года

Комедийный фильм «Холоп 3» выйдет 12 июня 2026 года
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Создатели серии фильмов «Холоп» сообщили дату выхода третьего фильма серии — премьера «Холопа 3» состоится в День России, 12 июня 2026 года.

В актёрский состав войдут Кристина Асмус («Интерны», «А зори здесь тихие...») и Павел Прилучный («Мажор», «Закрытая школа») — они сыграют избалованных родителей, которых отправят на перевоспитание во времена Петра Первого. Роль Гриши снова исполнит Милош Бикович, а режиссёром выступит Клим Шипенко.

«Холоп 2», который собрал огромную кассу в размере 3,8 млрд рублей, продолжил сюжет первой части и рассказал, как бывший мажор Гриша после событий первого фильма изменился и начал творить добро.

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Премьера фильма «Холоп 3» состоится в 2026 году
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