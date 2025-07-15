Трейлер пятого сезона сериала «Очень странные дела» выйдет 16 июля — первый постер

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный постер пятого и последнего сезона сериала «Очень странные дела».

Кроме того, было объявлено, что полноценный трейлер проекта выйдет в среду, 16 июля.

Фото: Netflix

Ранее тизер пятого сезона «Очень странных дел» собрал 250 млн реакций на всех платформах. Этот показатель стал рекордным для сериалов Netflix за всю историю платформы.

Пятый сезон «Очень странных дел» стартует уже осенью этого года. Всего будет восемь серий, которые выпустят в трёх частях: первые эпизоды выйдут в ночь на 27 ноября, продолжение появится в ночь на 26 декабря, а финал выйдет в ночь на 1 января.