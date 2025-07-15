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Вышел тизер фильма «Лермонтов» о последнем дне жизни русского поэта

Вышел тизер фильма «Лермонтов» о последнем дне жизни русского поэта
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Кинокомпания «Вольга» совместно с K24 представила дебютный тизер биографического фильма «Лермонтов». Картина выйдет в кино 16 октября 2025 года.

«Лермонтов» расскажет о последнем дне поэта Михаила Лермонтова, трагически погибшего на дуэли 15 июля 1841 года. Съёмки проходили в Пятигорске в прошлом году.

Видео доступно в группе «Вольгá про кино» во «Вконтакте». Права на видео принадлежат «Вольге»/K24.

Главную роль исполнит Илья Озолин, для которого «Лермонтов» станет дебютом в большом кино, а его оппонента Мартынова сыграл Евгений Романцов («Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Сергий против нечисти», «Александр I»).

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