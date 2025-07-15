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В фильме «Чебурашка 2» Гена снова станет крокодилом

В фильме «Чебурашка 2» Гена снова станет крокодилом
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Создатели фильма «Чебурашка 2» рассказали, что в продолжении Гена в исполнении Сергея Гармаша будет представлен как в человеческом облике, так и в классическом образе зелёного крокодила.

Продюсер Виталий Шляппо сообщил, что персонажа Гармаша отрисуют с помощью CGI-графики, как и Чебурашку. Когда Гена будет злиться, то в глазах ушастика он предстанет в виде крокодила — это позволит авторам в некоторые моменты фильма возвращаться к классической анимационной паре.

По сюжету второй части дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые. Фильм выйдет 1 января 2026 года.

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