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Съёмки третьего сезона «Ночного агента» завершены — сериал вернётся на Netflix в январе 2026 года

Съёмки третьего сезона «Ночного агента» завершены — сериал вернётся на Netflix в январе
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Создатели сериала «Ночной агент» сообщили о завершении съёмочного процесса третьего сезона. Новые эпизоды выйдут на Netflix в январе 2026 года.

«Ночной агент» рассказывает о расследованиях агента ФБР Питера Сазерленда, роль которого исполняет Гэбриел Бассо. Так, в первом сезоне однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки, которую якобы хотят убить. Спецагент берётся за расследование и довольно быстро выясняет, что дело куда запутаннее и масштабнее, чем ему сперва могло показаться.

Первый сезон шпионского сериала вышел на Netflix в марте 2023 года и стал хитом онлайн-кинотеатра. Шоу оказалось самым популярным телесериалом 2023-го. Второй сезон вышел в январе этого года.

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