s1mple хотят купить три клуба — NAVI просит за снайпера всего $ 650 тыс.

В покупке снайпера Александра s1mple Костылева после мэйджора по Counter-Strike 2 были заинтересованы три разных киберспортивных клуба — об этом со ссылкой на свои источники сообщает CS2NEWS.

При этом Natus Vincere готова продать легендарного снайпера за скромные $ 650 тыс. — в то время как трансфер kyousuke и m0NESY оценивали в $ 2 млн, а выкуп лучших игроков может стоить до $ 5 млн.

Тем не менее пока о переходе Симпла в другой клуб ничего не известно. Возможно, организации попробуют дождаться завершения контракта Костылева в NAVI, чтобы забрать его бесплатно уже в статусе свободного агента.