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Все номинации и номинанты на премию «Эмми-2025»: Одни из нас, Андор, Медведь, Пингвин, Чеорное

«Одни из нас», «Андор» и другие — стали известны номинанты на премию «Эмми»
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Организаторы «Эмми-2025» объявили список номинантов на престижную телевизионную премию. 77-я церемония вручения премии назначена на 14 сентября.

В число номинантов вошли создатели и актёры «Одних из нас», «Медведя», «Белого лотоса» и других популярных проектов этого сезона. Больше всего номинаций на «Эмми-2025» (27) получил второй сезон «Разделения».

Лучший драматический сериал

  • «Рай»;
  • «Больница Питт»;
  • «Белый лотос»;
  • «Одни из нас»;
  • «Разделение»;
  • «Андор»;
  • «Медленные лошади»;
  • «Дипломатка».

Лучший комедийный сериал

  • «Начальная школа «Эббот»»;
  • «Медведь»;
  • «Хитрости»;
  • «Никто этого не хочет»;
  • «Убийства в одном здании»;
  • «Терапия»;
  • «Киностудия»;
  • «Чем мы заняты в тени».

Лучший мини-сериал или антология

  • «Переходный возраст»;
  • «Пингвин»;
  • «Чёрное зеркало»;
  • «Умираю, как хочу секса»;
  • «Монстры: История братьев Менендес»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Педро Паскаль («Одни из нас»)
  • Стерлинг К. Браун («Рай»);
  • Гари Олдман («Медленные лошади»);
  • Адам Скотт («Разделение»);
  • Ноа Уайли («Больница Питт»).

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
  • Сет Роген («Киностудия»);
  • Адам Броди («Никто этого не хочет»);
  • Джейсон Сигел («Терапия»);
  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»).

Лучшая мужская роль в мини-сериале, антологии или фильме

  • Колин Фаррелл («Пингвин»);
  • Стивен Грэм («Переходный возраст»);
  • Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности»);
  • Купер Кох («Монстр»);
  • Брайан Тайри Генри («Нарковоры»).

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Белла Рамзи («Одни из нас»);
  • Кери Расселл («Дипломатка»);
  • Кэти Бейтс («Мэтлок»);
  • Бритт Лоуэр («Разделение»);
  • Шэрон Хорган («Заговор сестер Гарви»).

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Узо Адуба («Резиденция»);
  • Кристен Белл («Никто этого не хочет»);
  • Кинта Брансон («Начальная школа «Эббот»);
  • Айо Эдебири («Медведь»);
  • Джин Смарт («Хитрости»).

Лучшая женская роль в мини-сериале, антологии или фильме

  • Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны»);
  • Меган Фэйхи («Сирены»);
  • Рашида Джонс («Чёрное зеркало»);
  • Кристин Милиоти («Пингвин»);
  • Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»).
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