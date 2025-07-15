«Одни из нас», «Андор» и другие — стали известны номинанты на премию «Эмми»
Организаторы «Эмми-2025» объявили список номинантов на престижную телевизионную премию. 77-я церемония вручения премии назначена на 14 сентября.
В число номинантов вошли создатели и актёры «Одних из нас», «Медведя», «Белого лотоса» и других популярных проектов этого сезона. Больше всего номинаций на «Эмми-2025» (27) получил второй сезон «Разделения».
Лучший драматический сериал
- «Рай»;
- «Больница Питт»;
- «Белый лотос»;
- «Одни из нас»;
- «Разделение»;
- «Андор»;
- «Медленные лошади»;
- «Дипломатка».
Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа «Эббот»»;
- «Медведь»;
- «Хитрости»;
- «Никто этого не хочет»;
- «Убийства в одном здании»;
- «Терапия»;
- «Киностудия»;
- «Чем мы заняты в тени».
Лучший мини-сериал или антология
- «Переходный возраст»;
- «Пингвин»;
- «Чёрное зеркало»;
- «Умираю, как хочу секса»;
- «Монстры: История братьев Менендес»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Педро Паскаль («Одни из нас»)
- Стерлинг К. Браун («Рай»);
- Гари Олдман («Медленные лошади»);
- Адам Скотт («Разделение»);
- Ноа Уайли («Больница Питт»).
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
- Сет Роген («Киностудия»);
- Адам Броди («Никто этого не хочет»);
- Джейсон Сигел («Терапия»);
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»).
Лучшая мужская роль в мини-сериале, антологии или фильме
- Колин Фаррелл («Пингвин»);
- Стивен Грэм («Переходный возраст»);
- Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности»);
- Купер Кох («Монстр»);
- Брайан Тайри Генри («Нарковоры»).
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Белла Рамзи («Одни из нас»);
- Кери Расселл («Дипломатка»);
- Кэти Бейтс («Мэтлок»);
- Бритт Лоуэр («Разделение»);
- Шэрон Хорган («Заговор сестер Гарви»).
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Узо Адуба («Резиденция»);
- Кристен Белл («Никто этого не хочет»);
- Кинта Брансон («Начальная школа «Эббот»);
- Айо Эдебири («Медведь»);
- Джин Смарт («Хитрости»).
Лучшая женская роль в мини-сериале, антологии или фильме
- Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны»);
- Меган Фэйхи («Сирены»);
- Рашида Джонс («Чёрное зеркало»);
- Кристин Милиоти («Пингвин»);
- Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»).
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