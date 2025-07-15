Харрисон Форд впервые номинирован на премию «Эмми» в 83 года

Легендарный актёр Харрисон Форд лишь два дня назад отпраздновал своё 83-летие — а сегодня его впервые включили в число номинантов престижной телевизионной премии «Эмми».

Форд отмечен в категории «Лучший актёр второго плана в комедийном сериале» за роль во втором сезоне «Терапии». Бороться за победу ему предстоит с Айком Баринхолцем, Колманом Доминго, Джеффом Хиллером, Эбоном Мосс-Бакрахом, Майклом Юри и Боуэном Янгом.

Сериал «Терапия» рассказывает о психотерапевте, который из-за личных проблем начинает срываться на клиентов и отвечает им то, что думает на самом деле. Харрисон Форд играет в сериале роль коллеги главного героя, страдающего болезнью Паркинсона.