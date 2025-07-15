Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Супермен» подвергся цензуре в Индии — фильм посчитали слишком «чувственным»

«Супермен» подвергся цензуре в Индии — фильм посчитали слишком «чувственным»
Комментарии

Фильм «Супермен» показывается в индийских кинотеатрах в урезанной версии — национальная комиссия по цензуре решила убрать из ленты 41 секунду.

Прежде всего, из «Супермена» вырезали моменты с непристойными жестами и выражениями (например, показанный героем средний палец). Однако вместе с этим лента лишилась двух сцен поцелуев Кларка и Лоис, в том числе эпизод в воздухе в конце фильма — комиссия посчитала, что эти моменты делают фильм слишком «чувственным».

Ранее звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов объяснил, что цензура может быть полезна для кино, так как делает юмор «тоньше и элегантнее».

Материалы по теме
Звезда «Счастливы вместе» Виктор Логинов считает, что цензура полезна для кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android