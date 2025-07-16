«Супермена» начнут показывать в России с 19 июля

У «Супермена» появилась дата выхода в российских кинотеатрах — 19 июля . Об этом одновременно сообщили некоторые кинотеатры, среди которых сеть как «Мираж Синема», так и местный прокатчик WesternRus.

Выход в российских кинотеатрах состоится спустя восемь дней после мировой премьеры, которая прошла 11 июля.

«Супермен» — первый большой фильм новой киновселенной DC, за создание которой отвечает Джеймс Ганн, автор «Стражей Галактики» и режиссёр «Отряда самоубийц: Миссия навылет». Старт в мировом прокате уже оказался успешным: за первые дни фильм собрал больше $ 220 млн. В WB Discovery новинку называют большим успехом.