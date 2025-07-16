Расписание первого дня плей-офф Esports World Cup 2025 по Dota 2

В среду, 16 июля в столице Саудовской Аравии стартует плей-офф турнира по Dota 2 в рамках Кубка мира по киберспорту. Сегодня команды сыграют два матча 1/4 финала.

Победители каждой серии пройдут в полуфинал Esports World Cup 2025, проигравшие займут 5–8 места и получат по $ 125 тыс. Два других четвертьфинала состоятся завтра, 17 июля.

Матчи Esports World Cup 2025 по Dota 2 на среду, 16 июля:

12:00. Team Spirit (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа);

— Gaimin Gladiators (Европа); 15:30. Aurora Gaming (Россия) — PARIVISION (Россия).

Общий призовой фонд составляет $ 3 млн. Гранд-финал турнира пройдёт в субботу, 19 июля.