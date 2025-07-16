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Esports World Cup 2025. Плей-офф. День 7
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12:00 Мск
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Расписание игр первого дня плей-офф Esports World Cup 2025 по Dota 2 — все матчи 16 июля

Расписание первого дня плей-офф Esports World Cup 2025 по Dota 2
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В среду, 16 июля в столице Саудовской Аравии стартует плей-офф турнира по Dota 2 в рамках Кубка мира по киберспорту. Сегодня команды сыграют два матча 1/4 финала.

Права на трансляцию матчей плей-офф EWC 2025 по Dota 2 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победители каждой серии пройдут в полуфинал Esports World Cup 2025, проигравшие займут 5–8 места и получат по $ 125 тыс. Два других четвертьфинала состоятся завтра, 17 июля.

Матчи Esports World Cup 2025 по Dota 2 на среду, 16 июля:

  • 12:00. Team Spirit (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 15:30. Aurora Gaming (Россия) — PARIVISION (Россия).

Общий призовой фонд составляет $ 3 млн. Гранд-финал турнира пройдёт в субботу, 19 июля.

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