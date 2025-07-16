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Третий сезон сериала «Одни из нас» официально выйдет в 2027 году

Третий сезон сериала «Одни из нас» официально выйдет в 2027 году
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Глава HBO и HBO Max по контенту Кейси Блойс рассказал, что третий сезон сериала The Last of Us выйдет в 2027 году. Это первое официальное подтверждение даты старта нового сезона шоу.

Если верить Блойсу, шоураннер Крэйг Мэйзин ещё не решил, нужен ли сериалу четвёртый сезон или же всё уместится в третий.

Второй сезон сериала The Last of Us основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона (уже как минимум два), поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне, на который шоу уже продлили.

К главным ролям вернулись Педро Паскаль и Белла Рамзи. К ним присоединились Кейтлин Дивер в роли Эбби, Янг Мазино, сыгравший Джесси, Изабела Мерсед в образе Дины и другие.

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