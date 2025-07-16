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Кэмерон Диас снимется в фильме «Плохой день» про мать и её дочь

Кэмерон Диас снимется в фильме «Плохой день» про мать и её дочь
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По данным издания The Hollywood Reporter, известная актриса Кэмерон Диас получила главную роль в фильме «Плохой день». Это комедийный боевик режиссёра Джейка Шиманьски («Быть присяжным»).

Оригинальный сценарий, написанный Лорой Солон, рассказывает о матери-одиночке, которая пытается сдержать одно маленькое обещание, данное дочери, в самый ужасный день в её жизни.

Проект позиционируется как комедийная версия «С меня хватит!» — драмы 1993 года режиссёра Джоэла Шумахера с Майклом Дугласом в главной роли. Фильм рассказывает о мужчине, который всеми силами пытается попасть на вечеринку по случаю дня рождения своей дочери.

Съёмки ленты стартуют осенью, даты выхода пока нет.

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