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«Он почти не выходил из дома»: помощник скончавшегося Александра Митты — о его жизни

«Он почти не выходил из дома»: помощник скончавшегося Александра Митты — о его жизни
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На этой неделе стало известно о смерти режиссёра и сценариста Александра Митты. Директор киношколы Александра Митты и помощник режиссёра Геннадий Иванов рассказал о трудностях, с которыми Александр сталкивался в последние годы жизни.

Общение с Миттой из-за перенесённого им инсульта стало практически невозможным. Резкое ухудшение здоровья ограничило его подвижность и способность говорить. Однако даже в таких условиях режиссёр находил силы общаться со своими учениками.

Он почти не выходил из дома, не мог нормально разговаривать. Но когда к нему приходили выпускники киношколы, он с ними обязательно беседовал. Правда, сразу же извинялся и честно признавался: ему очень трудно поддерживать диалог. Хватало буквально на пару минут.

Митта ушёл из жизни в возрасте 93 лет.

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