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Человек-факел и Женщина-невидимка: оявились новые фото со съёмок «Фантастической четвёрки»

Человек-факел и Женщина-невидимка: оявились новые фото со съёмок «Фантастической четвёрки»
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Компания IMAX поделилась несколькими свежими фото со съёмок «Фантастической четвёрки». На них можно увидеть оборудование для производства и актёров в образах героев.

Фото: IMAX

Фото: IMAX

Фото: IMAX

Сюжет будущей ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоится уже 25 июля.

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