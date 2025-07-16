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В первых двух сезонах сериала по «Гарри Поттеру» будет по шесть эпизодов — СМИ

В первых двух сезонах сериала по «Гарри Поттеру» будет по шесть эпизодов — СМИ
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Если верить данным издания Redanian Intelligence, в первых двух сезонах сериала по «Гарри Поттеру» планируют сделать по шесть эпизодов. В будущих сезонах, если такие будут, могут увеличить количество серий до восьми.

По данным СМИ, первый сезон закончат снимать только к концу весны 2026 года, а после короткого перерыва начнутся съёмки продолжения — адаптации второй книги Джоан Роулинг.

Первый сезон выйдет в 2027 году. По данным Redanian Intelligence, он завершится на моменте, когда Хагрид вместе с Роном, Гарри, Гермионой и другими детьми отправится в Хогвартс на лодках. Интересно, что это даже не половина событий первой книги.

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