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Актёра на роль Волан-де-Морта для сериала по «Гарри Поттеру» оставят в секрете — СМИ

Актёра на роль Волан-де-Морта для сериала по «Гарри Поттеру» оставят в секрете — СМИ
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Издание Redanian Intelligence выпустило небольшой материал про сериал по «Гарри Поттеру». В нём, помимо раскрытия информации о наличии шести эпизодов в первых двух сезонах, рассказали и про Волан-де-Морта.

Если верить источникам издания, актёра на роль злодея уже утвердили, но раскрывать его имя не будут до самой премьеры. Какая цель? Сохранить интригу, поскольку слухи о том, кто может сыграть Тёмного лорда, ходили горячие. В одном из них говорилось о том, что роль персонажа исполнит Киллиан Мёрфи, но пока к такому лучше относиться с долей скепсиса.

Первый сезон сериала по «Гарри Поттера» выйдет в 2027 году.

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