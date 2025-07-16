Комедийный сериал «Три сестры» с Павлом Деревянко и Ларисой Гузеевой стартует 1 августа

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр KION назвали дату выхода сериала «Три сестры». Комедийное шоу стартует 1 августа на KION, а потом попадёт в эфир ТНТ.

Действие сериала разворачивается в современной России и рассказывает о трёх сестрах, которые мечтают переехать из Нижнего Новгорода в Москву, но сталкиваются с неожиданным поворотом: их мама возвращается из отпуска с молодым бойфрендом и рушит все планы.

Постер «Трёх сестёр»

Фото: KION

Главные роли в сериале, премьера которого состоялась на днях в рамках внеконкурсной программы фестиваля «Горький fest», исполнили Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман.