В Counter-Strike 2 вышло обновление — Overpass заменил Anubis в списке карт
Valve выпустила патч с третьим сезоном Premier для Counter-Strike 2, а также представила ряд значимых обновлений. Главным нововведением стало возвращение карты Overpass в турнирный маппул.
Соревновательный маппул CS2 выглядит так:
- Ancient;
- Dust2;
- Inferno;
- Mirage;
- Nuke;
- Overpass;
- Train.
В то время как Anubis был исключён из соревновательного списка карт, также обновлены другие элементы игры:
- Огонь от зажигательной гранаты теперь распространяется быстрее;
- MP9 получила увеличение отдачи и значительное снижение точности при прыжке;
- В соревновательном режиме защита теперь будет получать $ 50 за каждого уничтоженного в раунде игрока атаки.
Напомним, что второй сезон Premier завершился 22 июня.
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