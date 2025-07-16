Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Esports World Cup 2025. Плей-офф. День 7
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стали известны главные актёры для фильма The Legend of Zelda от Nintendo и Sony

Стали известны главные актёры для фильма The Legend of Zelda от Nintendo и Sony
Аудио-версия:
Комментарии

Nintendo объявила главных актёров на роли в экранизации The Legend of Zelda, созданием которой компания занимается совместно с Sony. Премьера фильма состоится 7 мая 2027 года.

Роль принцессы Зельды досталась британской актрисе Бо Брагасон, которой сейчас 21 год. Она известна по небольшим проектам, среди которых сериал «Ренегат Нелл» для Disney+ и «Пристань» для BBC.

«Вампиры лёгкого поведения»

«Вампиры лёгкого поведения»

Фото: Sky

Роль бойца Линка досталась 16-летнему Бенжамину Эйнсуорту, который сыграл в одном эпизоде «Песочного человека» и озвучивал Пиноккио в недавнем ремейке от Disney и Роберта Земекиса.

«Всё будет замечательно»

«Всё будет замечательно»

Фото: Lionsgate

Вот как кастинг прокомментировал один из ветеранов Nintendo Сигэру Миямото.

Всем привет, это Миямото. Я рад сообщить, что в фильме «Легенда о Зельде» Зельду будет играть Бо Брагасон, а Линка — Бенджамин Эван Эйнсворт. Я с нетерпением жду возможности увидеть их обоих на большом экране.
Материалы по теме
Актёра на роль Волан-де-Морта для сериала по «Гарри Поттеру» оставят в секрете — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android