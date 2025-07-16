Стали известны главные актёры для фильма The Legend of Zelda от Nintendo и Sony

Nintendo объявила главных актёров на роли в экранизации The Legend of Zelda, созданием которой компания занимается совместно с Sony. Премьера фильма состоится 7 мая 2027 года.
Роль принцессы Зельды досталась британской актрисе Бо Брагасон, которой сейчас 21 год. Она известна по небольшим проектам, среди которых сериал «Ренегат Нелл» для Disney+ и «Пристань» для BBC.
«Вампиры лёгкого поведения»
Фото: Sky
Роль бойца Линка досталась 16-летнему Бенжамину Эйнсуорту, который сыграл в одном эпизоде «Песочного человека» и озвучивал Пиноккио в недавнем ремейке от Disney и Роберта Земекиса.
«Всё будет замечательно»
Фото: Lionsgate
Вот как кастинг прокомментировал один из ветеранов Nintendo Сигэру Миямото.
Всем привет, это Миямото. Я рад сообщить, что в фильме «Легенда о Зельде» Зельду будет играть Бо Брагасон, а Линка — Бенджамин Эван Эйнсворт. Я с нетерпением жду возможности увидеть их обоих на большом экране.