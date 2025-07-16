Начались съёмки фильма «Колобок» — это спин-офф «Последнего богатыря»
Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия» приступили к съёмкам сказки «Колобок» —спин-оффа франшизы «Последний богатырь».
Фотографии со съёмок «Колобка»
Фото: START
Фото: START
Главным героем станет харизматичный и дерзкий Колобок, уже знакомый зрителям по предыдущим частям серии. По сюжету он решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона.
В режиссёрском кресле – Антон Маслов («Последний Богатырь. Наследие»). В актёрском составе проекта задействованы Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко и Гарик Харламов, который вновь подарит свой голос главному герою.
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