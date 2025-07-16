Начались съёмки фильма «Колобок» — это спин-офф «Последнего богатыря»

Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия» приступили к съёмкам сказки «Колобок» —спин-оффа франшизы «Последний богатырь».

Фотографии со съёмок «Колобка»

Фото: START

Фото: START

Главным героем станет харизматичный и дерзкий Колобок, уже знакомый зрителям по предыдущим частям серии. По сюжету он решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона.

В режиссёрском кресле – Антон Маслов («Последний Богатырь. Наследие»). В актёрском составе проекта задействованы Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко и Гарик Харламов, который вновь подарит свой голос главному герою.