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Начались съёмки фильма «Колобок» — это спин-офф «Последнего богатыря»

Начались съёмки фильма «Колобок» — это спин-офф «Последнего богатыря»
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Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия» приступили к съёмкам сказки «Колобок» —спин-оффа франшизы «Последний богатырь».

Фотографии со съёмок «Колобка»

Фото: START

Фото: START

Главным героем станет харизматичный и дерзкий Колобок, уже знакомый зрителям по предыдущим частям серии. По сюжету он решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона.

В режиссёрском кресле – Антон Маслов («Последний Богатырь. Наследие»). В актёрском составе проекта задействованы Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко и Гарик Харламов, который вновь подарит свой голос главному герою.

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